Primeiro dia de provas do Enem registra abstenção de 30,2%

Ficaram de fora 05/11/2017 | 20h31 Atualizada em

Em coletiva do ministro da Educação, José Mendonça Filho, transmitida pelo Facebook do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) desde as 19h30min deste domingo, foram apresentados números preliminares sobre a abstenção do primeiro dia de prova: 30,2% dos candidatos inscritos não compareceram.

AO VIVO: professores comentam provas do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano teve cerca de 6,7 milhões de inscritos. Assim, aproximadamente 2 milhões de candidatos não compareceram à prova.

PRÓXIMA ETAPA

O segundo dia de provas do Enem ocorre no próximo domingo, 12 de novembro, e nesta etapa os candidatos terão que responder 180 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e de Matemática. Serão quatro horas e meia para a resolução do exame, das 13h30min às 18h. Assim como ontem, os portões abrirão ao meio-dia e fecharão às 13h, com trinta minutos para os procedimentos de segurança por parte dos fiscais.

Os gabaritos das provas, de acordo com o Inep, serão divulgados três dias úteis após o segundo domingo de provas, ou seja, em 16 de novembro.

Tema da redação do Enem é sobre sistema educacional para surdos

Os resultados individuais, por área de conhecimento, serão publicados pelo Inep em janeiro de 2018, na Página do Participante e no aplicativo Enem 2017. A nota da redação ainda não tem data informada pelo Inep para divulgação.