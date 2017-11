PRF apreende 130 litros de bebida em Rosário do Sul

Fiscalização 14/11/2017 | 15h39 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 130 litros de bebida alcoólica, na noite de segunda-feira, na BR-290, em Rosário do Sul. De acordo com a PRF, as bebidas estavam dentro de uma BMW, que trafegava pela rodovia.

Durante atividades de fiscalização, o veículo, com placas de Joinville, em Santa Catarina, foi abordado pelos policiais. Dentro da BMW, foram encontrados aproximadamente 130 litros de bebida de origem estrangeira.

A mercadoria foi retida e será encaminhada à Receita Federal. O motorista do veículo foi autuado e, em seguida, liberado.