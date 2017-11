Prefeitura de Caçapava diz que manterá atendimento a pacientes com câncer

Saúde 02/11/2017 | 11h50 Atualizada em

O prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy (PDT), garantiu, na quarta-feira, que o município não deixará que os pacientes em tratamento contra o câncer fiquem sem assistência. Como o hospital local não presta esse serviço, cerca de 100 pessoas são transportadas todos os meses para Cachoeira do Sul. Contudo, o hospital da cidade vizinha está pedindo um valor extra pelo serviço.

Amestoy esteve reunido, na quarta-feira, com o chefe de Gabinete da Casa Civil, Cezar Campos, e o assessor especial, José de Moura, para tratar sobre os atendimentos de oncologia. Na última reunião, em outubro, com os 11 municípios atendidos pelo Hospital de Caridade e Beneficência (HCB), de Cachoeira do Sul, ficou definido que as prefeituras fariam um rateio para cobrir os custos a mais do serviço, além do valor já pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Médico de São Gabriel recebe principal prêmio da saúde global no mundo

Segundo o prefeito, o hospital alega que o repasse do SUS é insuficiente para dar continuidade ao atendimento. Contudo, o prefeito contesta o valor a ser coberto pelo município. Pelo acordo, cada cidade repassará R$ 20 mil por mês ao hospital de Cachoeira, que é referência no atendimento em oncologia na região. Caçapava deverá repassar R$ 60 mil. Giovani considera elevado.

– Na próxima semana me reunirei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto, para ver a legalidade desta cobrança, que nunca havia sido feita, haja vista que o hospital já recebe verba do SUS – disse Amestoy, que também tem agenda marcada na terça-feira na Secretaria de Saúde do Estado para discutir o caso.

TRANSPORTE SERÁ MANTIDO

O motivo de o valor de Caçapava ser maior é o número de pacientes que são enviados pela prefeitura para tratamento em Cachoeira do Sul. Por mês, 100 pacientes são transportados até o hospital da cidade vizinha.

Médicos da maternidade da Casa de Saúde paralisam atendimentos

Mesmo que o valor esteja em negociação, a prefeitura assegura que não deixará de enviar os pacientes para tratamento, como chegou a ser ventilado na cidade.

Com informações da prefeitura de Caçapava do Sul