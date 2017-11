Prefeitura bloqueia trânsito no entorno da rotatória da Medianeira na tarde de hoje

Mobilidade Urbana 07/11/2017 | 15h42 Atualizada em

O trabalho de melhoria do asfalto em vias do Bairro Medianeira bloqueou o trânsito no entorno da rotatória da Avenida Medianeira. Conforme informações do Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), agora à tarde, está totalmente bloqueado o trânsito, nos dois sentidos, na Rua Orlando Fração (no trecho da Rua Gentil Rocha até a rotatória) e na Avenida Ângelo Bolson (da Rua Dom Pedro I e Dr. Zamenoff até a rotatória .

Além disso, as outras vias no entorno da rotatória estão com bloqueio parcial. Na Avenida Hélvio Basso, só é possível trafegar em direção à Avenida Medianeira, dobrando à direita na rótula. As vias bloqueadas só devem ser liberadas após as 17h de hoje, segundo a prefeitura.

Na Avenida Medianeira, o bloqueio acontece desde a esquina com a Rua Appel para quem vai em direção à rotatória. A alternativa é que os motoristas que vão em direção ao Centro utilizem a Appel e dobrem na Avenida Medianeira. Para quem anda no sentido Centro-Bairro, o desvio deve ser feito pela Rua Visconde de Pelotas.

BLOQUEIO NA QUARTA -FEIRA

A prefeitura prevê que, na quarta-feira, a partir das 9h, todas as ruas no entorno da rotatória recebem bloqueios totais para conclusão das obras. Não há previsão de horário para a liberação no trânsito.

INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS

Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Almeida Rosa, informou ao Diário que o trânsito ficaria totalmente bloqueado desde a manhã. Vários leitores se manifestaram nas redes sociais, indignados com a informação, que foi corrigida pelo jornal assim que uma equipe de reportagem passou pelo local e viu que o trânsito na Avenida Medianeira fluia normalmente. À tarde, a pedido do Diário, a assessoria de imprensa da prefeitura esclareceu a situação por meio de uma nota oficial:

"Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a previsão inicial era de bloqueio total do trânsito nos acessos à rótula da Medianeira. No entanto, durante a execução dos serviços, foi constatado que havia a possibilidade de realizar os trabalhos sem a necessidade de um bloqueio total, apenas parcial, visando, sobretudo, diminuir o impacto e os transtornos a quem utiliza a via. O bloqueio parcial, com trânsito alternado, foi informado em matéria publicada no nosso site e enviada à imprensa nesta terça-feira."