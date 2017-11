Policiais civis da região entram em greve hoje

Segurança 06/11/2017 | 10h03 Atualizada em

A Polícia Civil do Estado entrou em greve na manhã desta segunda-feira. A paralisação pela falta de pagamento dos salários dos agentes acontece pelo segundo mês consecutivo. Apenas os casos de urgência serão atendidos.

De acordo com o representante regional do sindicato dos escrivães, inspetores e investigadores de polícia (Ugeirm), Leonardo Trevisan, são cerca de 90 agentes paralisados em Santa Maria. O pagamento dos salários está previsto para ser quitado até o dia 13 deste mês. Se o prazo for cumprido, a greve deve terminar neste dia.

– A greve começou hoje às 8h. Hoje vamos ficar todo o dia orientando a população sobre os atendimentos – explica Trevisan.

Durante a paralisação, apenas casos de maior gravidade serão atendidos, como latrocínios, homicídios, estupros, ocorrências envolvendo crianças, adolescentes e idosos e Lei Maria da Penha. A circulação de viaturas também só será feita também em caráter de urgência. Não serão cumpridos mandados, operações e ações policiais, serviços de cartório, entrega de intimações, oitivas, nem remessas de inquéritos policiais ao poder judiciário.

Os demais registros, como roubos, danos, abigeatos, desaparecimento e localização de pessoas, devem ser feitos pela população diretamente no site da Delegacia Online.