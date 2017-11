Polícia apreende maconha e crack em São Sepé 

Investigação 12/11/2017 | 16h13 Atualizada em

Na noite deste sábado, por volta das 22h, a Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, apreendeu seis quilos de maconha e 200 gramas de cocaína em uma casa, em São Sepé.

Morre jovem que havia sido agredido por grupo em Rosário do Sul

A droga foi encontrada em uma casa no Bairro Pontes. De acordo com o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, a suspeita é que um adolescente escondia a droga. Quando os policiais chegaram no local, o adolescente não estava na casa. Apenas a mãe do suspeito foi encontrada e alegou à polícia que não sabia da droga.

A Polícia Civil investiga, agora, a procedência da droga.