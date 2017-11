Polícia ainda não tem pistas do paradeiro de homem desaparecido em Santa Maria

Polícia 12/11/2017 | 20h14 Atualizada em

Visto pela última vez no dia 1º, Royce Campos, 42 anos, continua desaparecido. O homem foi visto pela última vez em uma parada de ônibus, na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria, após se encontrar com um amigo.

Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com informações do delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a polícia está trabalhando no caso, mas ainda sem pistas do possível paradeiro de Campos.

Segundo o delegado, imagens de câmeras de segurança da prefeitura e de estabelecimentos próximos à parada, mas as gravações não deixam claro o que aconteceu a seguir.

– As imagens nem sempre são de boa qualidade, mas tem uma equipe trabalhando neste caso, pessoas foram ouvidas e estamos em contato com a família – comentou Zanella.

A mãe do homem desaparecido, Maria de Lourdes Campos, diz que teme que ele não esteja conseguindo fazer contato com ela.

— Ele nunca fez coisas assim, quando saía e chegava em algum lugar sempre avisava e até quando eu saía e demorava ele ligada. Era do nosso costume. O meu medo é que ele esteja preso em algum lugar, sem conseguir me ligar ou até coisa pior — desabafou a mãe.

Informações que possam levar até o paradeiro de Campos podem ser transmitidas pelo número de telefone da polícia, 197, ou no telefone (55) 99171-5219, com a família de Campos.