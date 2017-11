"Pedalar era o que ela mais gostava", diz filha de ciclista que morreu após acidente em Santa Maria

Acidente de trânsito 02/11/2017 | 14h39 Atualizada em

Uma mulher alegre e dinâmica. É assim que Gabriela Müller, 26 anos, descreve a mãe. Mare Marles Ferreira, 49 anos, morreu após quatro dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) por causa de ferimentos causados em um acidente de trânsito ocorrido no último domingo, na Faixa Velha de Camobi. Ela foi atingida por um Palio enquanto tentava atravessar a rodovia, no Bairro Pé-de-Plátano, por volta das 19h30min.

Segundo Gabriela, pedalar era o hobby preferido da mãe. Naquele domingo, Mare havia pego a bicicleta para ir até a casa da filha, no Bairro São José. A jovem comenta que a mãe atravessava a rodovia na faixa de segurança quando aconteceu o acidente.

– Pedalar era o que ela mais gostava de fazer. Todo final de semana, ela saía de bicicleta, pedalava cerca de 50 quilômetros – relatou Gabriela, por telefone, muito abalada.

Mare era natural de Júlio de Castilhos, mas morou a vida toda em Santa Maria. Ela tinha dois filhos, Gabriela e Bruno, de 31 anos, e era consultora comercial do Colégio Gandhi- SEG. A confirmação da morte foi feita na manhã desta quinta-feira, pelo Husm.

Para Gabriela, são as boas lembranças com a mãe que vão ficar. A mais marcante, elencada pela filha, é a do dia do nascimento de João Pedro, o primeiro neto de Mare, em 2006.

– São tantas lembranças, tantos momentos... No nascimento do meu filho, ela esteve comigo o tempo todo e isso foi muito importante. Ela era uma pessoa que estava sempre alegre e tinha um bom coração. Nunca a víamos triste – relata Gabriela.

O velório será realizado na Capela 10 do Cemitério Santa Rita, e o sepultamento ocorre às 10h de sexta-feira, no mesmo cemitério. Hoje à noite, a Associação dos Ciclistas de Santa Maria vai realizar uma homenagem à corretora. A partir das 21h, o grupo vai sair do trevo do Castelinho, em direção ao cemitério, em forma de protesto ao acidente.

O ACIDENTE

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h30min de domingo, quando a ciclista tentava atravessar a ERS-509 (Faixa Velha de Camobi), na altura do km 3, no Pé-de-Plátano, e foi atingida por um Palio, que trafegava no sentido Camobi-Centro. O motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue dele. Aos policiais, ele disse que não conseguiu ver a ciclista a tempo de parar.