Passagem intermunicipal vai ficar 11% mais barata para quem não embarca em rodoviária

Mobilidade 12/11/2017 | 15h00 Atualizada em

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) atualizou a tabela de preços das passagens do transporte intermunicipal nas linhas da modalidade comum. A partir desta segunda-feira, os usuários que pegam ônibus em paradas ao longo do percurso entre as estações rodoviárias estarão isentos da tarifa de embarque.

A medida, que gerará uma redução de 11% no preço pago por esses passageiros dos chamados ônibus pinga-pinga, atende a uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

O diretor de Transportes Rodoviários da autarquia, Lauro Hagemann, destaca que quem utiliza a rodoviária na modalidade comum segue pagando o valor da tabela vigente.A redução no preço, contudo, é apenas provisória.

– É importante destacar que a medida é cautelar, portanto, não podemos garantir que essa redução permaneça definitivamente – esclarece.