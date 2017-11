Pacientes com Alzheimer terão acesso a novo medicamento no SUS

Saúde 10/11/2017 | 09h02 Atualizada em

A partir desta quinta-feira, pacientes que sofrem com Alzheimer terão uma nova opção de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incorporado pelo Ministério da Saúde. O medicamento Memantina estará a disposição da população em até 180 dias nas unidades de saúde do país.

Inep vai corrigir prova de quem esquecer frase do caderno do Enem

Conforme o Ministério de Saúde, o Alzheimer atinge cerca de 33% da população com mais de 85 anos. No Brasil, estima-se que haja 1,1 milhão de pessoas com a doença, que é neurodegenerativa e prejudica funções como memória, atenção, orientação e linguagem.

TRATATAMENTO

O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas sobre a Doença de Alzheimer foi criado em 2002 e atualizado em 2010 e 2013. O documento estabelece o tratamento multidisciplinar e deve envolver os diversos sinais e sintomas da doença.

Apesar de não ter cura para a doença de Alzheimer, o tratamento e o cuidado adequados nos diversos pontos de atenção Rede SUS podem proporcionar uma maior sobrevida e mais qualidade de vida. O tratamento proporciona alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença, proporcionando mais autonomia e independência funcional pelo maior tempo possível.

Atualmente, o Brasil conta com 139 Centros Especializados em Reabilitação habilitados pelo Ministério da Saúde para realizar diagnóstico e ofertar o tratamento.

Com informações da Agência Saúde