OPINIÃO: O que deixa as pessoas felizes

Em 1937, na Universidade Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana. O projeto, que continua até hoje, acompanha milhares de pessoas. Voluntários de todas as idades e perfis, que têm suas vidas analisadas e passam por entrevistas e exames periódicos sempre na busca de responder à pergunta: “O que faz uma pessoa ser saudável? ” A conclusão é surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não é a riqueza, a genética, a rotina nem a alimentação, são os amigos.

Os voluntários são estudantes da universidade e moradores de bairros mais humildes da cidade de Boston. Alguns deles foram observados praticamente durante a vida toda. Quem pensa que a felicidade está no dinheiro e na fama, engana-se. Embora esses sejam o sonho de consumo da maioria da população, a felicidade não pode ser comprada. Segundo o diretor-chefe do estudo, o psiquiatra Robert Waldinger, o segredo está em manter as boas relações. Poucos e bons relacionamentos, mais que contatos, fama e dinheiro, são os fatores que mais contribuem para a saúde e para uma vida boa. As pessoas que se sentiam mais satisfeitas com as suas relações, aos 50 anos, foram as mais felizes aos 80 anos.

Bons relacionamentos proporcionam segurança, tranquilidade, paz e equilíbrio e é isso que precisamos para termos mente e corpo saudáveis. A pessoa que tem bons relacionamentos, é mais segura e torna-se indiscutivelmente mais feliz. O contrário ocorre quando a pessoa se sente solitária, sem ter com quem compartilhar sua angústias e dificuldades ou em relacionamentos danosos que a colocam para baixo, transformando-a numa pessoa insegura, inferior. Consequentemente, essa pessoa está mais propensa a doenças.

Por outro lado, segundo o mesmo estudo, a felicidade e o bem-estar, não estão relacionados com a quantidade de amigos que a pessoa possui, mas com a qualidade dos relacionamentos. Portanto, selecione bem as pessoas com as quais você quer se relacionar, escolha aquelas que respeitam o seu modo de vida e seu jeito de ser, que não estão a todo o momento querendo mudá-lo. Aquelas com as quais você pode ser espontâneo e franco e que possa estabelecer uma relação de confiança.

As boas relações e as boas amizades não podem ser superficiais, o que exige reciprocidade. Desse modo, não se pode apenas esperar amigos, mas devemos ser amigo. Entregue-se aos relacionamentos que valem a pena, valorize e seja fiel às pessoas com as quais você se relaciona, pois, como dizia Mário Quintana: “Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você”. A amizade, além de nos deixar felizes, faz com que nos tornemos seres humanos melhores e mais saudáveis e, com certeza, é isso que todos queremos para nossas vidas.