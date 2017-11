OPINIÃO: Não esquecemos

Artigo 02/11/2017 | 14h36 Atualizada em

O tempo passa. Passam os dias, os meses e os anos, mas não passam as saudades, as memórias e as lembranças daquelas pessoas que aprendemos a querer bem, a amar – aquelas pessoas que fizeram partem de nossa vida e de nossa história e já partiram.

Não nos esquecemos daquelas pessoas que foram pontos de referência, que, de alguma forma, marcaram nossas vidas com suas palavras e, de modo especial, com suas atitudes coerentes e solidárias. Garanto que não esquecemos aquelas pessoas que mereceram, com verdade, o título de amigos – aqueles e aquelas que guardamos ao lado esquerdo do peito.

Com certeza, não só não esquecemos, como continuamos a venerá-las e admirá-las por tudo o que significaram para nós; continuamos tendo-as em nossos pensamentos e recordando o quanto foram importantes e quanta falta nos fazem.

Chegou, mais uma vez, o dia mais oportuno (mesmo que todos os dias sejam oportunos) para prestar nossa homenagem, renovar nossa gratidão, elevar uma fervorosa prece e, às vezes, até derramar uma lágrima de saudade e amor por essas pessoas que nos deixaram, que foram para a outra dimensão, deixando-nos aqui saudosos, mesmo que acreditemos que elas estejam. É dia de finados! Neste dia, sentimos necessidade de dizer o quanto nossos entes queridos nos fazem falta e cuja companhia nos fazia felizes; o quanto sentimos a ausência de sua palavra amiga, de seu gesto afetuoso e de sua companhia enriquecedora.

Neste dia, de memória e saudade, queremos, mais uma vez, expressar nosso desejo e nossa certeza (na fé) de que eles vivem numa outra pátria, num outro horizonte. Sim, queremos expressar nosso profundo desejo de um dia nos rever, voltar a nos abraçar, quando o amor de Cristo triunfar totalmente sobre a morte.

Por outro lado, o Dia de Finados nos proporciona uma oportunidade de revisão de nossa vida e de nossas atitudes. Constitui-se num dia de reflexão, de meditação e, de modo particular, numa excelente oportunidade para repensarmos sobre a brevidade de nossa existência e, ao mesmo tempo, num convite a reafirmar a grandeza, a dignidade e a importância de nossa vida e, acima de tudo, sobre a possibilidade de nos darmos conta da sua sacralidade. Verdade que somos sujeitos de nossa vida, porém, não somos donos dela; somos apenas administradores desse dom, o mais precioso bem que recebemos.

Portanto, cabe-nos cuidar e zelar para que a nossa vida seja como um tesouro e, ao mesmo tempo, um bem comum. E a melhor forma de cuidá-la, e torná-la um serviço, é colocá-la à disposição dos outros através de nossa solidariedade e da possibilidade de nossa partilha.

Enfim, aos falecidos, nossa homenagem, nossa prece e nosso amor. Aos companheiros de caminhada, renovamos nossa esperança e nosso amor à vida, com os desejos de que cada um cuide de sua vida da melhor maneira possível como retribuição à sua gratuidade. Abençoado feriado a todos!