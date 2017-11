Ônibus extras e alterações no trânsito para o Dia de Finados

Santa Maria 01/11/2017 | 10h30 Atualizada em

O feriado do Dia de Finados terá alterações no trânsito e reforço em linhas de ônibus em Santa Maria.

Confira os horários de mercados, shoppings e comércio no feriado

ÔNIBUS

Conforme a Associação dos Transportadores Urbanos (ATU), a linha Circular Sul – que atende a região do Cemitério Ecumênico Municipal –, bem como as linhas que trafegam pela Avenida Presidente Vargas farão extensão até a Avenida Dois de Novembro, no sentido centro-bairro. A exceção fica para a linha Santos e Urlândia, que trafegam só pela Avenida Medianeira.

Confira as linhas e os horários

CIRCULAR SUL - Com saída do Cemitério Ecumênico (Av. Dois De Novembro, Av. Maurício S. Sobrinho, Av. Pres. Vargas, Av. Angelo Bolson, Av. Nossa Senhora Medianeira, Av. Nossa Senhora Das Dores, Rua Euclides Da Cunha, Rua Marechal Deodoro, Rua Sete De Setembro, Rua Borges Do Canto, Rua Fernandes Vieira, Rua Dona Maria Loureiro Ilha, Av. Oliveira Mesquita e Av. Borges De Medeiros)

6h50min Sul

7h30min Sul

7h50min Sul- Reforço

8h10min Sul

8h35min Sul- Reforço

8h55min Sul

9h10min Sul

9h25min Sul

9h40min Sul

10h Sul

10h10min Sul- Reforço

10h30min Sul

10h50min Sul

11h Sul- Reforço

11h20min Sul

11h40min Sul

11h50min Sul- Reforço

12h10min Sul

12h3min Sul

12h45min Sul- Reforço

13h Sul

13h10min Sul- Reforço

13h25min Sul

13h50 Sul

14h Sul- Reforço

14H25min Sul

14h40min Sul- Reforço

15h Sul

16h Sul

16h05min Sul- Reforço

16h30min Sul

16h50min Sul- Reforço

17h15min Sul

17h35min Sul- Reforço

18h05min Sul

18h15min Sul- Reforço

18h55min Sul

LINHA BOCA DO MONTE

Rodoviária

8h15min - São João

11h

14h – São João

15h30min – São João

16h – Brigada Militar

18h

19h10min

Boca do Monte

7h30min

9h35min - São João

10h05min - Brigada Militar

17h - Santo Antônio

LINHA CAPIVARA

Centro

8h30min

11h25min

14h40min

17h42min

Bairro

9h10min

12h10min

15h20min

18h20min

LINHA PAU A PIQUE

Centro

10h10min

16h15min

Bairro

7h30min

10h45min

16h55min

LINHA ALTO DA BOA VISTA/ 7 DE DEZEMBRO

Centro

8h40min 7D

9h50min ABV

11h05min 7D

14h15min ABV

15h30min 7D

16h40min ABV

17h50min 7D

Bairro

8h ABV

9h10min 7D

10h20min ABV

11h35min 7D

14h55min ABV

16h 7D

17h10min ABV

LINHA TANCREDO NEVES

Centro

8h22min

9h22min

10h22min

11h22min

13h53min

14h22min

15h22min

16h22min

17h22min

Bairro

9h53min

10h53min

14h53min

15h53min

16h53min

LINHA CAMPESTRE

Saídas do Campestre

7h30min Venda / Cemitério

8h30min Venda / Cemitério

9h30min Venda / Cemitério

10h30min Venda / Cemitério

11h30min Venda / Cemitério

12h30min Venda / Cemitério

13h30min Venda / Cemitério

14h30min Venda / Cemitério

15h30min Venda / Cemitério

16h30min Venda / Cemitério

Terminal Cemitério

8h Cemitério

9h Cemitério

10h Cemitério

11h Cemitério

12h Cemitério

13h Cemitério

14h Cemitério

15h Cemitério

16h Cemitério

17h Cemitério

Trezena Móvel da Medianeira reúne centenas de fiéis nas paróquias

TRÂNSITO

Já a Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTU) atuará no controle e organização dos fluxo de veículos. A atenção especial é para o Cemitério Ecumênico.

A Avenida Dois de Novembro, entre a Rua Samuel Kruschim e a Avenida Liberdade, estará bloqueada no sentido bairro-centro, das 7h às 19h. O sentido inverso, centro-bairro, permanece normal.

A orientação de desvio, para quem transita pela Dois de Novembro em direção ao Centro, é entrar à esquerda na Rua Samuel Kruschim, depois acessar à direita na Rua Goiânia e, então, entrar, também à direita, na Avenida Liberdade e seguir o trajeto normal em direção ao Centro.

A CMTU também sugere que a entrada ao cemitério seja feita a pé, sendo reservada a entrada em carros para idosos e pessoas com deficiência.