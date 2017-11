Observatório astronômico abrirá as portas em 2018 em Itaara

Região 08/11/2017 | 11h01 Atualizada em

Em 2018, Itaara ganhará um novo atrativo turístico. No começo do ano, será inaugurado o Observatório Bioastronômico Cosmos, o primeiro observatório educacional e turístico do interior do Rio Grande do Sul.

Constituído desde 2003, pela iniciativa privada, o observatório realizou atividades, projetos e ações educativas de maneira itinerante em mais de 180 cidades e para mais de 350 mil alunos e professores das comunidades escolares gaúchas em todos os níveis – desde a educação infantil até a universidade. A construção da sede física permitirá o atendimento dos turistas e do público escolar.

Observatório construído no município da serra promoverá iniciativas voltadas ao turismo e ao ensino da astronomia a estudantes Foto: Roberta Ávila / Divulgação

Segundo a direção do Cosmos, o observatório pretende ser um referencial educacional e turístico regional, estadual, nacional e internacional. Para isso, tem atividades já conveniadas com instituições renomadas, como a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e a Agência Espacial Europeia (Easa).

Desde 2016, o Cosmos também mantém uma parceria com a Buzz Aldrin’s ShareSpace Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a inspirar paixões infantis para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É a primeira instituição na América do Sul a fazer parte da entidade, que tem sede nos Estados Unidos.

O observatório tem como missão difundir e popularizar a astronomia e as ciências, de maneira não formal e interativa, contribuindo para despertar o interesse da comunidade escolar gaúcha (educadores e educandos) pela ciência e tecnologia. A meta é colaborar para a erradicação do "analfabetismo científico" por meio do ensino com exposições e projetos educacionais itinerantes.

O Cosmos pretende proporcionar ao alunos da rede municipal de ensino de Itaara o acesso à participação na Escola de Astronomia e na Escola de Astronautas, projetos educativos do observatório em parceria com a prefeitura do município. Além disso, a iniciativa permitirá que a cidade serrana se transforme em referencial no turismo científico, com a futura criação da Rota Turística Astronômica, reunindo também os municípios de São Martinho da Serra e Santa Maria.





APRESENTAÇÃO NA PREFEITURA





Na terça-feira, o diretor do Observatório Cosmos, Hernán Mostajo, visitou o prefeito de Itaara, Cléo Vieira do Carmo, para apresentar o projeto de conclusão das obras do empreendimento e tratar sobre parcerias na divulgação (sinalização turística) e melhorias estruturais no acesso dos turistas ao novo empreendimento.

Mostajo pretende apresentar o projeto na semana que vem na Câmara de Vereadores e, até o final do mês, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.