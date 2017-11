Nutricionista dá dicas de como aproveitar melhor as frutas

Viva 08/11/2017 | 15h30 Atualizada em

O verão se aproxima e com ele um período de alimentação mais leve, regada a frutas e saladas.. Abacate, morango, acerola, melancia, uva, pêssego, melão, manga, coco, carambola, kiwi, laranja, limão, maracujá, banana, abacaxi, ameixa e jabuticaba, além dos sabores deliciosos, também oferecem nutrientes e vitaminas importantes. Para garantir uma alimentação saudável, a enfermeira Maria Elaine Bolzan, 57 anos, não abre mão das frutas da estação no cardápio. Nesta época do ano, banana, mamão e pera não faltam à mesa da família dela.

– Minhas filhas foram criadas entendendo a importância de três porções diárias de frutas e fizeram disso um hábito que levam com elas até hoje – diz.

A enfermeira Priscila Bolzan Bonadiman, 31, filha de Maria Elaine, aprendeu com a mãe o valor nutritivo das frutas e agora ensina a filha Maria Luiza, 2 anos e 8 meses.

– Meus pais sempre nos ensinaram que frutas fazem bem à saúde. Aos poucos, minha filha já está pegando o hábito também – comemora a enfermeira.

A pequena Maria Luiza ainda resiste a algumas frutas, mas Priscila sempre insiste para que a pequena coma. Para ela, boa alimentação é fundamental. Maria Elaine confessa que prefere um doce, mas garante que sabe que a fruta também sacia a vontade de consumir açúcar e não prejudica a saúde.

– Nesta época do ano, meu lanche diário é uma porção de manga rosa. Tenho certeza de que a base do bom funcionamento do meu sistema digestivo são as frutas – diz.

Enquanto Maria Luiza não se rende às frutas, Priscila e Elaine fazem suco natural, sem coar para não perder as fibras.

FRUTAS DA ESTAÇÃO

A agricultora Maria Zorzela, de Santa Maria, afirma que o ideal é consumir a fruta na época certa. Ela explica, que quando começam a cair do pé, é sinal que passaram do tempo.

– No verão, as frutas estragam rápido. O ideal é conservar na geladeira, onde amadurecem sem estragar – orienta.

A nutricionista Franciele Almeida,de Santa Maria, explica que a fruta não é prejudicial à saúde, porém, não deve ser consumida em exagero.

– Como elas são nutritivas, fontes de vitaminas e minerais e de antioxidantes, podem ser consumidas em qualquer época. O cuidado deve estar na quantidade. A frutose (açúcar da fruta) em excesso é ruim, principalmente, para quem deseja perder peso – alerta.

DICAS PARA APROVEITAR MELHOR AS FRUTAS

_ Acrescentar sementes de linhaça, chia ou gergelim à fruta diminui o índice glicêmico e a velocidade em que o açúcar chega ao organismo, além de aumentar a saciedade

_ Saladas de frutas são excelentes opções de lanche no meio da tarde, mas evite comê-las junto às refeições. Quem gosta de comer fruta nas refeições deve evitar grandes quantidades

_ Caso não consuma a fruta inteira, guarde na parte de baixo da geladeira envolta em plástico filme ou em potes bem fechados. Outra opção é congelar as frutas, mantendo os nutrientes

_Sucos de frutas misturados a vegetais verdes são bastante nutritivos e uma ótima opção, principalmente, para quem não consegue ou não gosta de comer frutas

_ Maçã, morango, melancia, ameixa vermelha, framboesa e cereja são excelentes antioxidantes, eliminam radicais livres e evitam o envelhecimento precoce

_ Se preferir o suco natural, não coe para preservar as fibras e os nutrientes. Reforce a ideia dos sucos verdes. São nutritivos e desintoxicantes

_ Manga, banana, abacate e coco podem ser opções de pré-treino, pois funcionam como energético natural

_ Maçã e pera são fontes de fibra e ajudam regular o intestino

_ Uva e jabuticaba são uma grande fonte de antioxidantes, eliminam os radicais livres e devem ser consumidas com casca para conversar os nutrientes

_O ideal é consumir frutas de uma a três porções ao dia

_ As frutas das cores amarelo e laranja favorecem a melanina. Mamão, manga e acerola têm betacaroteno que facilitam o processo de bronzeamento da pele

_ A ameixa vermelha é energética, e a cereja é diurética. As duas contribuem para o bom funcionamento do intestino

_ Melão e melancia são frutas ricas em água e, por isso, muito hidratantes. Apesar do sabor doce, são pobres em açúcar e tem baixo valor energético

_ O morango é pouco calórico e é fonte de vitaminas C e B9, auxiliando no trânsito intestinal

_Banana é rica em vitaminas e minerais. Por ser fonte de carboidrato deve ser consumida com moderação

_ Por ser calórica, a laranja deve ser consumida inteira para não perder as fibras. Por exemplo, um suco de laranja leva, pelo menos, cinco unidades para um copo de suco e, dessa forma, consome-se apenas o açúcar da fruta. Já consumir cinco laranjas de uma vez é mais difícil

Fonte: Franciele Almeida, nutricionista