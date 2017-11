Mudanças causam polêmica no Cemitério São José

Dia de Finados 01/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Proprietários de túmulos no Cemitério São José, no bairro Camobi, em Santa Maria e no Cemitério Santa Rita, no mesmo bairro, estão revoltados com algumas medidas tomadas pela firma G. Formolo, que assumiu a administração dos locais em abril.

Na segunda-feira, diversas pessoas reclamavam que a empresa teria retirado os vasos de plantas colocados nos túmulos.

Foto: Divulgação / New Co

No São José, as ruas do cemitério estão passando por manutenção e postes novos foram instalados, o que, para alguns usuários dos serviços está melhorando a situação no local. Para outros, causou muito transtorno.

Giselda Terezinha Farias, 63 anos, que tem o marido e o pai enterrados no local, disse que encontrou o túmulo violado.

– Apenas nessa época que eles foram pensar em retirar os vasos? Nos chamaram para fazer o recadastramento e não falaram nada sobre isto, não nos avisaram – disse Giselda.

A empresa afirma que a campanha foi divulgada nos jornais e no próprio cemitério antecipando o que seria feito e que orientou os proprietários a levar os seus pertences do local.