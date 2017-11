Motoristas reclamam de filas e transtorno no entorno da rótula da Medianeira

Trânsito 07/11/2017 | 20h43 Atualizada em

Duas intervenções em diferentes pontos mudaram a rotina de quem passou, nesta terça-feira, pela Avenida Medianeira e adjacências. Motoristas reclamaram de filas e do atraso no bloqueio de ruas próximas a rótula da Medianeira, que recebeu a operação tapa-buracos.

Foto: Charles Guerra / New Co

Uma equipe do Diário esteve no local e constatou que, por volta das 14h, o trânsito ficou bloqueado na Rua Orlando Fração (no trecho da Rua Gentil Rocha até a rótula) e na Avenida Ângelo Bolson (da Rua Dom Pedro I e Dr. Zamenoff até a rótula). Dois agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT) estavam no local. A sinalização era feita com cavaletes e cones, e motoristas reclamavam dos desvios.

Perto das 18h, Cristian Garcia passou pela Avenida Medianeira tentando ir a um supermercado. – Tinha mais de três quilômetros de congestionamento, tudo trancado – disse.

Segundo a CMT, os trabalhos no local terminaram às 17h30min. A recuperação asfáltica vai continuam nesta quarta-feira. Para isso, serão realizados bloqueios no trânsito ao longo do dia, podendo acarretar mais transtornos no local.

ATRASO

O bloqueio das ruas no entorno da rótula, que estava planejado para as 8h, teria começado uma hora depois. Pela Fanpage do Diário no Facebook, algumas pessoas se manifestaram sobre o fato.

– Pobre do motorista que programou-se e fez uma rota mais longa e, agora, fica na incerteza de passar pelo local e dar de cara com um cavalete bloqueando a via – comentou Angelo Oliveira.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, a alteração do horário ocorreu pensando em melhorar as condições para motoristas e pedestres.

– Nós partimos da premissa de que havia a necessidade do bloqueio total, mas, no intuito de diminuir o transtorno, nós, na medida que íamos fazendo o serviço, fomos dando condições de fluxo para um lado ou outro da via – declarou o secretário.

A Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria (ATU) informou que os ônibus tiveram alteração de rota entre 9h e meio-dia.

Nesta terça-feira, começou a funcionar o conjunto de sinaleiras na Avenida Medianeira. Nesta quarta-feira, a Rua Duque de Caxias, que passa de mão dupla para única no trecho entre a Avenida Medianeira e a Rua Tamanday.