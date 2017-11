Motorista sem carteira atropela criança em Santa Maria

Trânsito 09/11/2017 | 07h58 Atualizada em

Um menino, de 7 anos, foi atropelado por um carro na noite de quarta-feira, no Bairro Salgado Filho, em Santa Maria. O acidente aconteceu por volta das 23h15min, na Rua Inspetor Goulart.

Mãe e padrasto suspeitos de morte de menina de 3 anos têm primeira audiência

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a Brigada Militar estava em patrulhamento na Vila Oliveira, quando um Peugeot passou pelos policiais em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada. O veículo andou por mais quatro quadras, sendo abordado pela BM na Rua Ernesto Beck.

Neste momento, um motociclista parou ao lado do carro da BM e relatou que o seu sobrinho, de 7 anos, havia sido atropelado, e o motorista havia fugido do local do acidente. Os policiais perceberam que o capô e o para-choque do Peugeot estavam danificados. Após ser questionado sobre os danos no carro, o motorista confirmou à BM que atropelou a criança, versão que foi confirmada pelos dois passageiros.

Idoso morre após cair de telhado em Cruz Alta

O motorista, de 18 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carro. Foi realizado o teste do bafômetro, mas não acusou álcool no sangue do jovem. Ele foi encaminhado à delegacia, pagou fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado.

A criança está internada em estado grave na UTI do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).