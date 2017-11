Motorista que atropelou criança diz que fugiu do local porque foi ameaçado

Investigação 17/11/2017 | 16h12 Atualizada em

O jovem de 18 anos que atropelou uma criança, de 7 anos, na semana passada, em Santa Maria, prestou depoimento à polícia na manhã desta quinta-feira na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Rua Inspetor Goulart, local do acidente Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

O motorista chegou a ser detido em flagrante, no dia do acidente, mas pagou fiança e foi liberado. O acidente ocorreu na semana passada, na Rua Inspetor Goulart, no Bairro Divina Providência. O jovem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carros e fugiu sem prestar socorro à vítima, Michel Brum Nascimento da Silva.

A VERSÃO DO JOVEM

Em depoimento oficial, o motorista afirmou à delegada Luiza Santos Sousa que não parou para prestar socorro à criança porque muitas pessoas pararam no local o ameaçaram. Conforme o advogado de defesa do jovem, Fábio Fleck Borba, o jovem afirmou que parou o carro assim que avistou a Brigada Militar a algumas quadras do acidente. Informação diferente da registrada pela BM na ocorrência policial.

Por e-mail, o advogado argumentou que, mesmo que seu cliente tivesse CNH, não poderia ter evitado o acidente, já que a criança apareceu repentinamente na rua:

"Inicialmente, esclareço que, do ponto de vista normativo, não há nexo causal entre o comportamento do meu cliente e o resultado de lesão corporal, que se deu exclusivamente em virtude do comportamento da própria vítima.

Ademais, sequer a título culposo a lesão corporal pode ser imputada, na medida em que o meu cliente observou o dever de cuidado objetivamente exigido na atividade de circulação viária, e a defesa trabalha para que isto fique demonstrado já na fase do inquérito policial.

O fato, evidentemente, é extremamente triste, pois trata-se da integridade física de uma criança. Contudo, ao meu cliente não se pode atribuir qualquer responsabilidade jurídico-penal."

A VERSÃO DO PAI DO MENINO

O Diário conversou com o pai de Michel, o serviços gerais Érico Nascimento da Silva, 27 anos, que alega que o motorista estava em alta velocidade:

– Ele estava sim, em alta velocidade, se não nem tinha furado uma barreira policial. Meu vizinho disse que viu só o vulto do carro, de tão rápido, e ele já prestou depoimento lá na delegacia. Eu acredito que ele nem tentou frear, porque se tivesse tentado ia ter marcas na rua e não tem. O guri até estava juntando uma bola, mas do ladinho da calçada, onde os carros costumam estacionar. Ele foi desviar de outro carro e pegou o guri de arrasto. Na velocidade que ele estava, teria atropelado qualquer um que estivesse na rua, mesmo se fosse um adulto – comentou o pai da criança.

Na última segunda-feira, familiares, vizinhos e amigos da família do garoto fizeram um protesto próximo do local onde aconteceu o acidente, pedindo melhorias na sinalização de trânsito.

CRIANÇA SEGUE NO HUSM

Michel segue hospitalizado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

– Ele já está comendo, dormindo direito e até já parou de tomar alguns remédios dos mais fortes - contou a tia do garoto ao Diário.