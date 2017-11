Motorista preso por embriaguez é morto dentro de cela de presídio 

Rosário do Sul 14/11/2017 | 08h58 Atualizada em

Um homem, de 53 anos, que estava preso por embriaguez ao volante, foi morto na madrugada desta segunda-feira dentro de uma cela do Presídio de Rosário do Sul. Vítima foi identificada como Renato Lúcio Bevilacqua Brondani, de acordo com a Polícia Civil.

Brondani havia sido preso pela Brigada Militar no final da tarde de domingo, após ser flagrado dirigindo embriagado no centro da cidade. O teste do bafômetro apontou 1,88 mg/L de álcool no sangue do motorista. Após ter sido determinada fiança de R$ 10 mil, o motorista não pagou e foi encaminhado ao presídio.

Conforme a Polícia Civil, Brondani foi agredido por colegas de cela durante uma briga. Quando os agentes penitenciários foram verificar a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o motorista ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ele morreu por volta das 3h.

A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar as circunstâncias da morte.

Brondani foi sepultado às 17h desta segunda-feira, no Cemitério São Sebastião, em Rosário do Sul.