Motorista embriagado atropela duas pessoas em São Francisco de Assis

Região 10/11/2017 | 10h50 Atualizada em

Um motorista, de 33 anos, foi preso em flagrante após atropelar dois homens, de 36 e 46 anos, na noite desta quinta-feira, em São Francisco de Assis. O caso aconteceu por volta das 23h20min.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista dirigia um Chevette na Avenida Treze de Janeiro, no Centro da cidade, quando perdeu o controle e prensou as duas vítimas contra uma parede, identificadas como Robério Pussi Vessozi e Altair Moura da Costa. O homem tentou fugir a pé, mas foi detido pela Brigada Militar. O motorista realizou o teste do bafômetro, que acusou 0,82 mg/l de álcool no sangue.

Vessozi teve ferimentos leves, foi atendida no hospital de São Francisco de Assis e liberada. Já Costa teve ferimentos mais graves nas pernas, também foi atendido no hospital da cidade, mas transferido para atendimento médico no Hospital de Caridade de Santa Maria.

Foi arbitrado uma fiança no valor de 10 salários mínimos para o motorista. Como ele não efetuou o pagamento, ficou preso na Delegacia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Santiago e será transferido nesta manhã para o Presídio de São Francisco de Assis.