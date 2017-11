Motociclista fica ferido em acidente na BR-158

Trânsito 14/11/2017 | 19h50 Atualizada em

Um jovem de 21 anos ficou ferido após um acidente de trânsito, na BR-158, entre Itaara e Santa Maria, na tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o jovem tripulava uma motocicleta que acabou se envolvendo em uma colisão com um Fiat Strada, por volta das 16h30min.

Idoso morre em acidente na BR-287

Henrique Wagner Vasconcellos seguia no sentido Itaara-Santa Maria quando, na altura do km 312,2 houve a colisão entre a motocicleta e o outro veículo, que atravessava a rodovia. O jovem foi socorrido por uma ambulância de Itaara e encaminhado para atendimento médico no Hospital Universitário de Santa Maria.

Por volta das 19h30min, segundo o hospital, o jovem permanecia no Pronto-Socorro da casa de saúde, devido à gravidade das lesões. O motorista da Strada não ficou ferido.