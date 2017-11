Motocicletas da Guarda Municipal são consertadas por meio de convênio

Segurança 15/11/2017 | 17h30 Atualizada em

A Guarda Municipal de Santa Maria recebe, nesta quinta-feira, nove motocicletas reformadas, graças a um convênio entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a empresa Nicola Motos. Os veículos representam metade da frota de motocicletas da Guarda Municipal e estavam paradas há cerca de dois anos por falta de manutenção. O valor do investimento, R$ 9 mil, foi dividido entre Sindilojas e CDL, e a mão de obra ficou a cargo da Nicola Motos. Foram feitos reparos em pneus, baterias, bombas injetoras, pastilhas, entre outros. O ato de entrega dos veículos ocorre a partir das 8h30min, em frente à Nicola Motos, na Avenida Dores.

De acordo com o assessor de Fiscalização e Operações da Guarda, Santo Alciomar da Silva Cordeiro, esta é a primeira vez que um convênio do tipo é firmado entre as entidades. Antes disso, os próprios agentes acabavam bancando os pequenos consertos da frota.

– Como o poder público não tinha verba, para não deixar a frota parada, a gente dava um jeito de arrumar, trocava pneu, bateria, etc – diz Santo.

O retorno dos veículos para a rua vai garantir a ampliação da área abrangida pela Guarda Municipal. O órgão, que tem a missão de proteger o patrimônio público, acaba alocando a maior parte do efetivo em prédios públicos. Existem cerca de 40 postos fixos, onde os guardas se revezam em turnos de 12 horas. Para as ruas, restam três ou quatro equipes, cada uma com uma dupla ou trio.

O objetivo da Superintendência da Guarda Municipal, explica o assessor, é que a Guarda seja mais ostensiva, ou seja, que atue na prevenção de crimes nas ruas em apoio ao trabalho da Brigada Militar. Atualmente, os guardas que fazem a ronda cobrem mais a área central e a Região Leste. A dinâmica de trabalho deve ser redesenhada com a frota completa.

– Com as viaturas entregues, vamos conseguir colocar mais motociclistas na rua e atender as regiões Norte, Oeste e Sul. Hoje, fazemos mais a guarda da área central e nos deslocamos para as escolas Adelmo Silva Genro, Oscar Grau, entre outras, quando há alguma ocorrência – explica Santo.

A GUARDA MUNICIPAL

Frota

– 10 veículos Ford Fiesta

– 5 veículos Ford Ranger

– 1 van

– 16 motocicletas Honda XRE 300

Efetivo

– 144 guardas municipais