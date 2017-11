Morre jovem que havia sido agredido por grupo em Rosário do Sul

Violência 12/11/2017 | 15h48 Atualizada em

Morreu, na madrugada deste domingo, no Hospital Santa Casa de Uruguaiana, o jovem de 22 anos que havia sido agredido por um grupo no último domingo, dia 5, em Rosário do Sul. Eduardo Fernandes Müller estava no hospital desde a noite do crime, quando foi atacado por cinco pessoas, e teve traumatismo craniano.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o grupo usou pedras para agredir o jovem, que ficou com ferimentos na cabeça e no rosto. Os suspeitos foram detidos pela Brigada Militar, ainda no domingo, e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde confessaram terem espancado a vítima, na Rua Rio Branco.

Durante a semana, foi decretada a prisão preventiva de dois dos suspeitos, de 18 e 19 anos. Eles foram presos na tarde da última sexta-feira, no Bairro Centenário, e foram recolhidos ao Presídio Estadual de Rosário do Sul.

Na noite do crime, Müller foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até ser transferido para a Santa Casa de Uruguaiana. A morte cerebral foi confirmada pela casa de saúde, nesta madrugada.

O velório será realizado a partir das 17h deste domingo, na Funerária Angelus, e o sepultamento será às 9h de segunda-feira, no Cemitério São Sebastião.

*Com informações da Gazeta de Rosário