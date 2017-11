Morre homem que havia atirado contra si após balear ex-mulher

São Gabriel 17/11/2017 | 19h35 Atualizada em

Morreu, na madrugada desta quinta-feira, o homem que havia atirado contra a ex-mulher e, depois, contra si mesmo, durante uma discussão, em São Gabriel. Ângelo Fábio Biege da Rosa, de 31 anos, estava internado na Santa Casa de São Gabriel desde o dia dos fatos, que aconteceram na sexta-feira passada.

De acordo com a casa de saúde, Rosa teve morte cerebral confirmada na segunda-feira, por conta da gravidade dos ferimentos. O caso aconteceu no Bairro Bela Vista, por volta das 19h. Durante a discussão, motivada pelo fim do relacionamento entre os dois, Rosa pegou um revólver, dentro de uma mochila, e atirou contra a ex-companheira. O disparo atingiu a mulher no pescoço. Logo após, ele acertou a própria cabeça.

Os dois foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no hospital de São Gabriel. A mulher não corre risco de morte. O corpo de Rosa foi sepultado no Cemitério Municipal de São Gabriel, na tarde de quinta-feira.