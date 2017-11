Morre ciclista que havia se envolvido em acidente de trânsito na Faixa Velha

Santa Maria 02/11/2017 | 11h30 Atualizada em

A ciclista Mare Marles Ferreira, de 49 anos, que havia se envolvido em um acidente de trânsito no último domingo, em Santa Maria, morreu na madrugada desta quinta-feira. Ela estava internada em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h30min de domingo, quando a ciclista tentava atravessar a ERS-509 (Faixa Velha), na altura do km 3, no Pé-de-Plátano, e foi atingida por um Palio, que trafegava no sentido Camobi-Centro.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue dele. Aos policiais, ele disse que não conseguiu ver a ciclista a tempo de parar. Segundo a filha da vítima, ela estaria atravessando a rua na faixa de segurança.

Mare era consultora comercial do Colégio Gandhi- SEG, em Santa Maria. Nesta manhã, a empresa de ensino publicou uma nota no Facebook lamentando o ocorrido. O velório vai ser realizado na Capela 10 do Cemitério Santa Rita, e o sepultamento ocorre às 10h de sexta-feira, no mesmo cemitério.