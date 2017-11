Moradores pedem sinalização em rua onde criança foi atropelada

Protesto 13/11/2017 | 12h15 Atualizada em

Cinco dias após uma criança de 7 anos ser atropelada na Rua Inspetor Goulart, no Bairro Divina Providência, familiares e moradores trancaram a via onde aconteceu o acidente, protestando por sinalização no local. A mobilização foi na esquina com a Rua Major Bittencourt, nesta segunda-feira, para pedir mais segurança no local.

De acordo com Flávio de Oliveira de Cruz, 47 anos, avô de Michel Brum Nascimento da Silva, a manifestação busca chamar a atenção dos órgãos públicos para que no local seja instalado um quebra-molas e mais sinalização.

– Os carros pegam o embalo lá em cima (na rua) e não tem nada para parar eles. A gente quer evitar que outros acidentes assim possam acontecer – completa Flávio.

O bloqueio, com galhos, pneus e pedaços de madeira queimados, segue até o fim do dia, conforme o avô da criança.



O menino segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Conforme o Flávio, ele não corre risco de morte.

A Prefeitura de Santa Maria enviou ao Diário um posicionamento sobre a sinalização no local onde aconteceu o acidente e o protesto ressaltando que, até então, não há registros na Secretaria de Mobilidade Urbana de pedidos de sinalização no local:

Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana, as intervenções em ruas e avenidas obedecem a um estudo e a critérios técnicos com relação ao risco e ao número de acidentes na região. Com relação ao endereço em questão, Rua Inspetor Goulart, o trecho não está entre os 20 com maior registro de acidentes da cidade, nem há, nos arquivos da pasta, registros de acidentes neste local anteriores ao fato. Além disso, a Secretaria informou também que não existe nenhum protocolo aberto na pasta com pedidos relacionadas a esta rua. Demandas que possam vir a ser solicitadas serão avaliadas tecnicamente pela pasta.