Moradores do Residencial Zilda Arns sofrem com infraestrutura do bairro

Diário nos Bairros 06/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Brinquedos quebrados e enferrujados impedem a criançada de se divertir na pracinha. Além disso, faltam árvores na área de lazer Foto: Charles Guerra / New Co

A pracinha infantil da Rua Manoel Vitorino de Oliveira, do Residencial Zilda Arns, no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, já não é mais um espaço de lazer para a criançada da comunidade. Muitos dos brinquedos estão enferrujados e quebrados, inclusive o escorregador, que está atirado do lado de fora do local, que não tem mais cerca. Além disso, não existe nenhuma árvore por perto para fazer sombra.

Uma nova praça já foi solicitada há cerca de dois anos para que as mais de 300 crianças que vivem no residencial possam ter um local para brincar, mas, até agora, nada foi realizado. Para piorar a situação, a área verde que fica ao lado da pracinha, está cheia de lixo e entulho.

Esgoto corre ao lado de canos não instalados em rua de bairro central

Para os moradores, o ideal seria que fosse construída uma praça com bancos e árvores para que eles pudessem aproveitar mais os fins de tarde.

– Eu fui à secretaria de Meio Ambiente e, lá, me disseram que tinha um projeto para fazer a praça, mas nem a análise do solo eles fizeram para poder plantar as árvores – reclama Ernane Boezzio, 58 anos,que vive no bairro e é presidente da associação de moradores há cinco anos.

Área verde está tomada por lixo e grama alta Foto: Charles Guerra / New Co

Essa área verde, também localizada na Rua Manoel Vitorino de Oliveira, é limpa regularmente pelos moradores, mas a grama está bem alta e há bastante lixo em volta. O mesmo acontece na Rua João Bartolo Baldissera. De acordo com os moradores, o serviço de limpeza também já foi solicitado à prefeitura.

Outra grande reclamação da vizinhança diz respeito aos bueiros das Ruas Ismael Barcelos Neto, Floriano de Campos Rocha e Affonso Pozzobon, que estão entupidos. Em dias de chuva, os alagamentos e os transtornos são inevitáveis. Uma criança chegou a cair no bueiro da Rua Ismael Barcelos Neto porque a estrutura está aberta.

Sobram buracos, barro e esgoto nas ruas do Bairro Caturrita

Já na Rua Affonso Pozzobon, a tampa do bueiro foi arrastada com a força da chuva. Várias reclamações já foram feitas na prefeitura, mas o problema ainda não teve solução.

Bueiro da Rua Ismael Barcelos Neto está com a estrutura aberta e causa alagamentos e transtornos em dias de chuva Foto: Charles Guerra / New Co

– Quando chove, a minha horta fica alagada por causa do bueiro. Os vizinhos já ligaram várias vezes para a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), mas eles não fazem nada, nem vêm mais – afirma Eliane Bianchi, técnica de enfermagem, que mora no bairro há cinco anos.

Além disso, a vizinhança reclama do fluxo intenso de caminhões que passam por cima das tampas dos bueiros que, devido ao peso dos veículos, acabam cedendo e quebrando.

Avenida Vidal Dania está com paralelepípedos soltos Foto: Charles Guerra / New Co

Na Avenida Vidal Dania, principal do residencial, os paralelepípedos de alguns trechos estão se soltando. Além disso, a parada de ônibus que fica no início da avenida já caiu e precisou ser levantada pelos próprios moradores. A estrutura está suspensa com um pedaço de madeira e corre o risco de desabar a qualquer momento.

Os moradores do Residencial suspenderam a parada de ônibus com uma estaca de madeira Foto: Charles Guerra / New Co

MELHORIAS

Apesar dos problemas, o bairro já recebeu algumas melhorias. Há um ano, as 17 ruas do residencial passaram a ter nomes e CEPs para correspondência. A segurança também está melhor e, conforme os moradores, a Brigada Militar faz constantes rondas pela região, o que ajuda a inibir crimes. A iluminação também está funcionando.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre a pracinha

De acordo com o superintendente de Habitação do Município, Wagner Bitencourt, a pracinha em questão foi entregue em perfeitas condições à comunidade, em 2012, inclusive com cercamento. No entanto, a área foi vandalizada. Bitencourt argumenta que é dever da comunidade zelar pelo local e que, no momento, não há expectativa de intervenção na região.

Mais de 160 vagas de empregos e estágios para segunda-feira

Ainda de acordo com Bitencourt, a prefeitura entregou equipamentos para ampliar e qualificar os cursos e atividades desenvolvidas no salão da comunidade. Foram destinados ao local quatro ventiladores de teto, bebedouro, freezer, fogão semi-industrial, geladeira, mesa grande oval, cem cadeiras de pvc, dois armários de MDF e um armário aéreo.

Sobre o lixo

Conforme o superintendente de Licenciamento e Controle Ambiental e Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Gerson Vargas Peixoto, não existe, no momento, uma previsão de coleta desses “focos de lixo” na região citada. Ele explica que o local estava programado para ser o próximo ponto a receber o serviço, a exemplo da perimetral Dom Ivo Lorscheiter, no Bairro Passo D’Areia, às margens do Arroio Cadena, que recebeu uma limpeza em que foram retirados resíduos domiciliares descartados irregularmente. No entanto, Peixoto afirma que, em função do vendaval de 19 de outubro, os serviços da Secretaria de Meio Ambiente estão direcionados à limpeza das vias e praças, com a retirada dos restos de vegetação que estão em área pública.

Em um primeiro momento, serão atendidas as regiões emergenciais. Peixoto acrescenta, ainda, que a população pode colaborar com denúncias à Secretaria. Em casos de os moradores identificarem pessoas descartando, de forma inadequada, materiais nessas áreas, podem enviar a denúncia para fiscalizacaosm@santamaria.rs.gov.br.

Homem está desaparecido desde quarta-feira em Santa Maria

Sobre os bueiros

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, os problemas nos bueiros do residencial são provocados pela grande quantidade de lixo que é jogado nas vias. Ainda conforme a secretaria, somente a Rua Afonso Pozzobon tem protocolo aberto para realização de serviços e, por isso, já está incluída no cronograma de trabalho da pasta. A secretaria afirma que não há nenhum protocolo de reclamação aberto no que diz respeito às demais vias. De acordo com a pasta, sem a solicitação, a prefeitura não tem como atender as ocorrências.

Comunidade do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon quer saneamento

Sobre a sinalização e situação da Avenida Vidal Dania

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a solicitação será encaminhada à equipe técnica de apoio da pasta, para vistoria. Posteriormente, será avaliada a disponibilidade para execução do serviço. Também conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana, com o objetivo de oferecer segurança à comunidade, a pasta está realizando o recolhimento das paradas que estão apresentando problemas. A estrutura apontada como problemática na reportagem será vistoriada pela secretaria e, se for constada a necessidade, será retirada.