Moradores do Campestre do Menino Deus lutam contra falta de creche e posto de saúde 

Há dois anos,a passagem que dá acesso ao Cemitério Campestre do Menino Deus, no bairro de mesmo nome, na Travessa dos Remadores, caiu, por conta de uma chuva forte, e, desde então, está sem guarda corpos, cheia de pedras soltas e buracos, dificultando a vida dos moradores que precisam passar pelo local. Além disso, o córrego que passa pela região transborda em dias de chuva, provocando alagamentos e danificando as residências da vizinhança.

Os moradores já fizeram reclamações, mas, até agora, nada foi feito. O presidente da associação de moradores do Campestre, Jesus Adriano de Lima, lamenta toda a burocracia que precisa ser feita para realizar as reclamações de melhorias para o bairro. Ele entrou na associação em 2001 e ficou até 2009. Depois de se afastar da presidência, ele retornou em 2017, depois da eleição do bairro.

– A gente se sente abandonado pelo poder público. Precisamos fazer um monte de papel para poder ser atendido. Desse jeito, vai até dando um desânimo porque eles não dão um jeito nos nossos problemas – lamenta ele.

Outra ponte que está com as madeiras podres e quebradas fica na Rua Donato Espindola. Logo no início da estrutura, há um buraco.Já no meio da passagem, as tábuas estão se soltando, caindo e quebradas.

Os moradores dizem que motociclistas já sofreram acidentes no local. As madeiras foram arrumadas pelos próprios moradores do bairro para que pudessem voltar a transitar pelo local com segurança. Mas a ponte segue sem nenhum tipo de proteção nas laterais e com lixo espalhado perto da margem da rua, além da grama alta.

Outro trajeto que traz dor de cabeça aos moradores é a Estrada do Rincão e a Travessa Espíndola. As duas ruas estão cheias de buracos, e a vizinhança conta que quase não há manutenção das vias, que são de chão batido.

– Quando o ônibus ameaçou parar de passar, em razão das ruas, veio a patrola aqui na rua para melhorar um pouco a situação. Tempos atrás, nós já chegamos a ficar quase cinco dias sem transporte por causa da buraqueira – conta o líder comunitário.

De acordo com ele, a última vez que a Rua Guaraci Schimidt recebeu melhorias foi em 2002.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

O bairro já chegou a ter cinco agentes de saúde, mas, agora, conta com só uma pessoa. Quando precisa, a população utiliza o posto de saúde do Bairro Itararé para buscar atendimento médico e, uma vez no mês, a unidade móvel de saúde vai até o bairro, ficando durante uma manhã e realizando cerca de 50 pessoas.

Além disso, o terreno comprado pela prefeitura, para receber uma creche do programa Pró-Infância, no Bairro Campestre, fica na Rua Vereador Antonio Dias. Há quase sete anos, o local não recebeu nenhuma carga de terra e nem materiais para construir a escola.

– Esse terreno é bem grande e, só não virou acumulo de lixo porque os moradores cuidam – fala Lima.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre as pontes

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a passagem que existia na Travessa dos Remadores foi destruída nas enchentes de outubro de 2015. Há um projeto para a construção de uma nova ponte de concreto no local, aprovado junto ao Ministério da Integração Nacional, bem como o valor para a execução, ao custo de R$ 197.777,84. A prefeitura aguarda a liberação do recurso por parte do Ministério, que deve fazer o repasse em duas parcelas, para o início da construção dessa ponte.

Conforme a Secretaria, a ponte de madeira da Rua Donato Espíndola, mais conhecida como Ponte Aruanda, tem condições de trafegabilidade e segurança. A Secretaria explica que, por se tratar de uma ponte de madeira, é necessária a manutenção periódica do local. De acordo com a pasta, já foi realizada, neste ano, uma intervenção nesta ponte, que também recebe, periodicamente, vistoria por parte da Secretaria e pela Defesa Civil. Ainda, de acordo com a prefeitura, a estrutura existente não comporta a colocação de guarda-corpos. No entanto, o município está realizando um estudo para viabilizar a construção de uma nova estrutura no local.

Buracos na Travessa Espíndola e na Estrada Rincão

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, por se tratar de estrada de chão, muitas vezes, os acumulados de chuva prejudicam os trabalhos realizados. A pasta ressalta que a Travessa Espíndola recebeu, em março e abril deste ano, ações de patrolamento e empedramento, como forma de diminuir os impactos. Além disso, a Estrado do Rincão também recebeu manutenção (patrolamento e empedramento) na semana passada, nos pontos mais críticos.

Sobre o terreno da creche

A prefeitura diz que está empenhada em resolver a questão das creches do município que estão com as obras paradas. O Executivo diz que reconhece a demanda e, nesse momento, levando em conta um levantamento baseado na quantidade de crianças atendidas e que necessitam de vagas, foi priorizada a conclusão das creches do Cipriano da Rocha e da Vila Brenner, que estão com as obras mais avançadas. Em um segundo momento, serão retomadas as tratativas para a as obras das demais creches, entre as quais, está a da região citada.

Sobre o lixo acumulado na Travessa dos Remadores, nas margens e dentro do rio da região

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a Sustentare, empresa que realiza a coleta na região, está com problemas em dois caminhões. No entanto, os veículos já estão em manutenção e, tão logo estejam consertados, a região, que já constava no cronograma para receber limpeza, será contemplada com o serviço.