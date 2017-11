Moradores denunciam descarte irregular de entulho

Meio Ambiente 16/11/2017 | 18h16 Atualizada em

Um grupo de moradores do Bairro Passo D’Areia presenciou o descarte de entulhos às margens da Perimetral Dom Ivo Lorscheiter, no cruzamento com a Rua Ernesto Beck, nesta quarta-feira, por volta do meio-dia. Segundo os moradores daquela região, o motorista de um caminhão deixou uma carga de restos de materiais de construção no local. O motorista, que usava um uniforme sem identificação, teria dito à comunidade que foi orientado pela prefeitura a colocar os entulhos no local.

Secretaria de Meio deve abrir processo administrativo sobre o caso Foto: João Gilberto Camargo / Arquivo Pessoal

Com o fechamento de canteiros na Avenida Medianeira, veja as alternativas de retorno

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, os resíduos sólidos devem ser descartados em locais licenciados ou autorizados para o fim e é proibido o depósito em terrenos baldios, margens ou cursos hídricos. A pasta deve abrir processo administrativo sobre o caso para cobrar a responsabilidade pelo descarte irregular dos materiais.