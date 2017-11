Militares de Santa Maria fazem homenagem ao Dia da Bandeira

Solenidade Militar 19/11/2017 | 18h20 Atualizada em

Para lembrar o Dia da Bandeira comemorado neste domingo, dia 19 de novembro, o Exército Brasileiro promoveu uma solenidade militar no quartel do 4º Batalhão Logístico (4º BLog) em Santa Maria. O objetivo do ato era cultuar a Bandeira Nacional, incinerar bandeiras inservíveis (que não tem mais condições de uso) e fazer a doação de bandeiras para escolas e instituições. A cerimônia teve início com a execução do toque de presença de ex-combatentes para homenagear Aribides Rodrigues Pereira, 94 anos, e Taltíbio de Melo Custório, 96, integrantes da Força Expedicionária Brasileira da 2ª Guerra Mundial e que participaram da comemoração.

Taltíbio de Melo Custório, 96 anos (à esquerda) e Aribides Rodrigues Pereira, 94 defenderam a Pátria na 2ª Guerra Mundial

Ao meio-dia, ao som do Hino Nacional, o comandante da 3ª Divisão de Exército, general Marcos Antonio Amaro dos Santos, realizou o hasteamento da bandeira, ato que ocorre no mesmo horário em todo o Brasil.

– A bandeira nacional é o símbolo máximo da nação brasileira. Ela inspira e motiva, ela representa nossa nação e representa toda história. Não é simplesmente um estandarte, uma coisa bonita de se ver, ela em um simbolismo muito forte, é o principal símbolo nacional instituído por lei e que por isso merece o respeito e esse ardor patriótico de todos nós ao vê-la acho, é isso que estamos comemorando o dia de hoje – ressalta o general.

Após o hasteamento da bandeira, o subtenente Adair Martins Pinto, do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Auto Propulsado, mais antigo da guarnição de Santa Maria, deu início à incineração de bandeiras inservíveis. O Exército pede que, ao longo do ano, escolas, prefeituras e locais públicos levem as bandeiras até os quartéis para que, durante a homenagem, elas sejam queimadas e as cinzas, enterradas. Domingo, 13 foram incineradas, conforme explicou o coronel Nei Leiria, chefe da Seção de Comunicação Social da 3ª DE.

– É importante esse ato da incineração das bandeiras inservíveis, em que elas são queimadas e, depois, as cinzas são enterradas. Simbolicamente, está se sepultando as bandeiras que não servem mais porque já estão desgastadas, estão rasgadas, perdem a cor, começam a desfiar. Aí, ela fica feia, e se troca. A gente junta para incinerar e enterrar, um ritual que é previsto em lei para ser feito no Dia da Bandeira – salienta o coronel.

Ao lado do General de Divisão Marcos Antonio Amaro dos Santos (à esquerda), o Subtenente Adair Martins Pinto do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Auto Propulsado (à direita), realizou a incineração das bandeiras inservíveis

Para encerrar a cerimônia, a tropa de cerca de 450 militares que fazem parte dos quartéis da cidade desfilou.

HISTÓRIA

No dia 19 de novembro comemora-se o Dia da Bandeira do Brasil. A data passou a fazer parte da história do país após a Proclamação da República, no ano de 1889, com o fim do período Imperial (1822-1889). Com isso, a bandeira que representava o Império foi substituída. A troca da bandeira imperial pela bandeira republicana representa as mudanças que o Brasil passava naquele momento: mudanças de forma de governo e de governar, do regime imperial para uma república federativa.

Além disso, a nova bandeira representava a simbologia que estava agregada ao regime republicano, como a ideia de um Estado-Nação, o patriotismo e o surgimento do senti mento nacionalista.

Após o canto do Hino à Bandeira Nacional, a solenidade foi encerrada com o desfile da tropa