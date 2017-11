Mega-Sena acumula, e prêmio pode chegar a R$ 29 milhões

Loterias 12/11/2017 | 15h27 Atualizada em

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado, em Brasília, no DF. Os números do concurso 1984 foram: 10. 14, 31, 34, 45, 58. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 29 milhões.

Pela quina, 59 apostadores ganharam R$ 38.516,27; já a quadra rendeu R$ 828,15 às 3.920 pessoas.

QUINA

O concurso 4.529 da Quina teve neste sábado uma aposta ganhadora em Santarém, no PA. O prêmio do sortudo vencedor foi de R$ 7.192.909,73. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados neste sábado (11) foram: 15, 34, 41, 62, 73.

TIMEMANIA

O concurso 1.105 da Timemania realizado neste sábado também não teve acertador. As dezenas sorteadas foram: 35, 36, 38, 40, 50, 57, 74.

O time do coração foi a Ponte Preta/SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 23,3 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 45.343,21

5 números acertados - 463 apostas ganhadoras, R$ 979,33

4 números acertados - 9.801 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 93.285 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Ponte Preta/SP - 27.398 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.716 da Dupla Sena realizado neste sábado não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,9 milhão para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 01, 06, 13, 18, 33, 36. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 10, 29, 30, 36, 42, 48.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 37 apostas ganhadoras, R$ 1.585,18

Quadra - 4 números acertados - 1.208 apostas ganhadoras, R$ 55,48

Terno - 3 números acertados - 19.013 apostas ganhadoras, R$ 1,76

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 2.778,23

Quadra - 4 números acertados - 806 apostas ganhadoras, R$ 83,16

Terno - 3 números acertados - 14.832 apostas ganhadoras, R$ 2,25