Médicos da maternidade da Casa de Saúde paralisam atendimentos

01/11/2017

Depois de sucessivas ameaças de paralisar os atendimentos por atraso no pagamento de salários, os médicos obstetras e ginecologistas que atendem na maternidade da Casa de Saúde paralisaram as atividades nesta quarta-feira.

De acordo com a direção do hospital, são oito profissionais em greve. Nesta manhã, ainda havia cinco mães internadas na maternidade. Elas devem dar alta ainda hoje. Depois disso, o hospital não vai mais receber gestantes por tempo indeterminado, conforme a direção.

A orientação do administrador da Casa de Saúde, Rogério Carvalho, é que as gestantes procurem o Hospital Universitário de Santa Maria, que faz partos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sofre com superlotação crônica.

A maternidade da Casa de Saúde conta com 18 leitos e realiza de 80 a 120 partos por mês pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

ATRASO NOS SALÁRIOS

Os médicos da maternidade da Casa de Saúde estão com salários atrasados desde julho. Conforme a direção do hospital, o problema é a falta de repasses integrais por parte do governo do Estado. Na segunda-feira, os médicos reforçaram que cruzariam os braços a partir de hoje. Conforme um acordo firmado entre a direção da Casa de Saúde e os profissionais em setembro deste ano, os salários seriam pagos até a terça-feira, dia 31 de outubro. A dívida gira em torno de R$ 2 milhões, referente ao pagamento de 50 médicos.

OUTROS SERVIÇOS

Os médicos de outras especialidades também ameaçam paralisar os atendimentos caso, até o dia 10 deste mês, a direção não dê uma previsão para a quitação dos salários.