Medicina é o curso mais disputado no vestibular da Unifra

Ensino Superior 10/11/2017 | 19h12 Atualizada em

Foi divulgada, nesta sexta-feira, o número de candidatos por vaga do vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano (Unifra). Medicina é o curso com mais concorrentes: 55,18 inscritos para cada vaga.

Professores estaduais decidem continuar a greve

O segundo curso mais disputado, com 5,80 candidatos por vaga é o de Odontologia, seguido pelo curso de Direito Diurno, com 5,15 candidatos para cada vaga.

Três grandes eventos movimentam Santa Maria no final de semana

O vestibular da Unifra será no dia 27 de novembro, às 13h30min. São 3,8 mil inscritos a uma das 1.355 vagas. Para consultar a inscrição ou mais informações clique aqui.

NÚMERO DE INSCRITOS POR VAGA

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA

- Documento de identidade

- Caneta bic azul ou preta transparente

- Lápis ou lapiseira de corpo transparente

- Embalagem de água sem rótulo

- Alimentos dentro de embalagem transparente