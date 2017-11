Linhas de ônibus terão horários extras nos dois domingos de Enem

Transporte coletivo 01/11/2017 | 18h10 Atualizada em

Para os candidatos que realizam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo e no dia 12, quando ocorre a segunda etapa do concurso, a prefeitura de Santa Maria e o Sistema Integrado Municipal (SIM) organizaram um cronograma especial de atendimento para transporte coletivo.

Na linha Universidade serão colocados nove ônibus e quatro veículos do transporte coletivo (azulzinhos), todos com saída da Rua Vale Machado, a partir das 10h30min, com retorno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a partir das 16h.

Já nas linhas Tancredo Neves/Campus e Parque Pinheiro Machado haverá colocação de horários extras além dos já previstos. Confira, abaixo, os horários dos ônibus nos dois dias de provas do Enem:

– Linha T. Neves/Campus

T. Neves

11h30min

11h45min

Campus

18h50min

19h40min

*Os demais horários não serão alterados.

– Linha Parque Pinheiro Machado

Centro

12h05min PPM Ulbra

12h15min PPM Ulbra

Bairro Ulbra

18h40min PPM Ulbra

19h15min PPM Ulbra

19h40min PPM Ulbra