Liberado trânsito na rotatória da Medianeira 

Mobilidade Urbana 08/11/2017 | 17h04 Atualizada em

Foi liberado, por volta das 16h30min desta quarta-feira, o trânsito nas ruas no entorno da rotatória da Medianeira. Desde ontem, trechos da Rua Orlando Fração e das avenidas Medianeira, Ângelo Bolson e Hélvio Basso passaram por bloqueios para receber obras de melhorias no asfalto.

ALTERAÇÕES NA DUQUE DE CAXIAS

Foto: Suellen Venturini

Nesta quarta-feira entrou em vigor mais uma das mudanças previsas no trânsito do Bairro Medianeira: a Rua Duque de Caxias até a Rua Tamanday está em sentido único com fluxo somente no sentido Centro-bairro. No trecho entre a Avenida Medianeira e a Tamanday também será permitido e estacionamento nos dois lados da via.

As mudanças fazem parte de um planejamento da prefeitura. Desde outubro, outras ruas do bairro Medianeira têm recebido alterações.