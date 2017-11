Jovem é morto a tiros em Santa Maria

56º homicídio do ano 15/11/2017 | 08h31 Atualizada em

Um jovem, de 21 anos, foi vítima de um homicídio na madrugada desta quarta-feira, em Santa Maria. Ele foi morto a tiros, por volta das 4h, no Bairro Boi Morto.

De acordo com a ocorrência policial registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), Denissen Willian Flores Rodrigues estava em uma festa quando foi atingido por um tiro na cabeça e dois no tórax. Ele chegou a ser socorrido pela Samu, que o levou até o Husm, onde ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. De acordo com a ocorrência, o crime teria acontecido na Rua Gentil Lunardi, mas conforme moradores do bairro, o assassinato aconteceu na Rua Rádio Guarathan, a duas quadras do outro endereço. A Brigada confirma que há uma divergência no registro do local do crime.

Em uma rua próxima de onde Rodrigues foi encontrado estava um adolescente de 17 anos com um ferimento de arma de fogo. Ele foi atingido na perna direita, socorrido ao Pronto-Atendimento do Patronato e liberado. Conforme o relato de pessoas que estavam no local à Brigada Militar, o adolescente estaria com o suspeito do crime, que não foi localizado.

Esse foi o 56º homicídio registrado este ano em Santa Maria.