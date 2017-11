Jovem é morto a tiros em Santa Maria

57º homicídio do ano 17/11/2017 | 07h48 Atualizada em

Um jovem, de 21 anos, foi vítima de um homicídio na noite desta quinta-feira, em Santa Maria. Ele foi morto a tiros, por volta das 22h50min, no Bairro Nova Santa Marta.

De acordo com a ocorrência, registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a vítima, identificada como Carlos Alexandre Freitas Ramos, foi encontrada caída no fim da Rua Livro Gênesis por policiais militares. Ele já estava sem vida. Ramos foi baleado no braço direito e no abdome.

Ainda não há o suspeito para o crime. Por enquanto, a motivação do assassinato é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Nesta semana, este é o segundo homicídio registrado na cidade, e o 57º assassinato deste ano em Santa Maria.