Jovem é assassinado a tiros durante festa em Santa Maria 

Cinco disparos de arma de fogo tiraram a vida de Patrick Mendes da Cruz, 20 anos, na madrugada deste domingo em Santa Maria. A morte do jovem é o 54º homicídio da cidade em 2017.

Segundo ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), o crime aconteceu às 4h24min no local conhecido como Montanha Russa, no Bairro João Goulart, região nordeste do município. Cruz chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Relatos de testemunhas à polícia divergem. À Brigada Militar (BM) – que foi acionada por meio da sala de operações e se deslocou à UPA –, a namorada da vítima relatou que estavam em um baile funk, quando um desconhecido entrou na festa efetuando cinco disparos. Um carro particular teria levado o namorado até o hospital. Já um amigo de Cruz disse, na DPPA, que estavam em um aniversário, no pátio de uma casa e que, após uma discussão, um desconhecido sacou a arma e atingiu a vítima com cinco tiros. Um "táxi" executivo teria conduzido Cruz à UPA. O mesmo amigo também contou que havia um terceiro homem envolvido na discussão, mas que não conhecia nenhum deles, bem como não sabia o motivo da briga, nem soube informar quem era o responsável pela festa.



O corpo de Cruz ainda não foi liberado pelo Departamento Médico-Legal (DML). O velório ocorrerá na tarde deste domingo, na Capela 1 do Hospital de Caridade. O sepultamento será às 9h de segunda-feira, no Cemitério Ecumênico Municipal.