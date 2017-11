Jovem é agredido por grupo em Rosário do Sul

Violência 05/11/2017 | 15h04 Atualizada em

Um jovem de 22 anos foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, em Rosário do Sul. As informações são da Gazeta de Rosário. Segundo a ocorrência registrada na Brigada Militar, o jovem se envolveu em uma briga generalizada por volta das 3h, na Rua Rio Branco, e acabou sendo agredido por um grupo de cinco pessoas.

Jovem é assassinado a tiros durante festa em Santa Maria

A Brigada Militar da cidade deteve os suspeitos próximos do local onde aconteceu a briga. O jovem foi encontrado desacordado e com ferimentos na cabeça e no rosto. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internado em estado grave.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do caso.