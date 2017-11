Irmãs de Santa Maria investem na produção de donuts e criam marca própria

Empreende 08/11/2017 | 12h30 Atualizada em

Uma vontade de trabalhar com algo diferente fez com que as irmãs Priscilla e Camila Gudolle de Almeida, 25 e 23 anos, unissem forças para criar a marca Donatellas Donuts. Há cerca de um ano, as irmãs adaptaram um espaço na cozinha da casa da mãe, Gizela Moreira Gudolle, 61 anos, e começaram a aceitar encomendas do produto pela internet.

– Um dia, nós estávamos assistindo um programa de televisão sobre mulheres empreendedoras, então, surgiu a vontade de fazer o mesmo – lembra Camila.

Por serem de uma família cercada de mulheres, interessadas por trabalhos manuais, elas herdaram as habilidades transmitidas de geração para geração. Para investir no negócio, as irmãs contaram com a ajuda do publicitário Rafhael Carneiro Vargas, 29 anos, que criou a marca.

– A gente buscou um conceito, que fosse a nossa cara, algo mais artesanal e feito com carinho – acrescenta Camila.

O pequeno bolo em forma de rosca é feito de massa frita e com cobertura açucarada Foto: Divulgação / Donatellas Donuts

RENDA FORMAL

O que era para ser somente uma renda extra, acabou virando um emprego formal para as meninas. Apesar disso, as irmãs conciliam a empresa com as aulas das faculdades de Administração e Psicologia, o que necessita de uma maior organização.

– A Priscilla, por estudar Administração, acaba trazendo muita teoria e conhecimento para a gente conseguir aplicar na prática – afirma a caçula.

AMIZADE

As irmãs contam que cultivam uma relação de amizade e companheirismo, o que ajuda nos negócios. Além disso, elas contam com o incentivo da mãe.

– Ela acompanha tudo e está sempre nos colocando para frente – diz Camila.

OS DONUTS

De origem americana, os donuts se tornaram muito conhecidos pelo personagem Homer Simpson, da animação Os Simpsons. É um pequeno bolo em forma de rosca, feito de massa frita e com cobertura açucarada.

Entre as alternativas, as irmãs produzem donuts tradicionais com coberturas de chocolate branco e preto, além das opções alternativas, com recheios de diferentes sabores.

– Demoramos cerca de um mês para chegar ao resultado que queríamos – lembra Camila.

PARA SE DELICIAR

_ Tradicional – R$ 5 (a unidade)

_ Recheados – R$ 5,50 (a unidade)

_ Linha especial – R$ 6 (a unidade)

INFORMAÇÕES E ENCOMENDAS

