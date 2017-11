Inscrições para o Salão de Inovação e Empreendedorismo da UFSM terminam hoje

Oportunidade 07/11/2017 | 14h15 Atualizada em

Hoje é o último de inscrição para o Salão de Inovação e Empreendedorismo, realizado pela Agittec e a incubadora tecnológica Pulsar, ambas da UFSM. O evento será nesta quinta-feira no Centro de Convenções da UFSM (próximo ao planetário), e tem palestras com foco voltado totalmente ao empreendedorismo, com participações de destaques de diversas áreas, como mídias sociais, comunicação, sustentabilidade e música.

As novidades da Feisma, que começa a ser montada no CDM

Os palestrantes convidados são o ex-jogador de futebol Sandro Sotilli e Bruno Pires, que cuida da imagem de Sotilli nas redes sociais; Marcelo Canellas, repórter da TV Globo formado em Santa Maria; Geyza Borini, responsável pela Assobio Soluções Socioambientais; e Thedy Corrêa, vocalista da Banda Nenhum de Nós.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Antecipei. As vagas são limitadas. Mais informações pelo (55) 3220-8887 ou na página da Agittec no Facebook.