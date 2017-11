Incêndio destroi três casas em Santa Maria  

Nova Santa Marta 15/11/2017 | 15h59 Atualizada em

No começo da tarde desta quarta-feira, o fogo que se iniciou em uma casa - na Rua 1, Quadra 4, no Alto da Boa Vista, Bairro Nova Santa Marta - se espalhou rapidamente e deixou, no total, três casas completamente destruídas.

De acordo com um dos moradores de uma das casas destruídas, o servente de pedreiro Claiton Vargas da Conceição, 28 anos, o fogo se iniciou por volta das 13h na casa da mãe dele. Em seguida, as chamas se espalharam para duas casas - uma de cada lado.

– A minha mulher estava em casa e me ligou. Quando eu cheguei aqui, encontrei tudo destruído – lamentou.

Não havia ninguém na casa onde o fogo começou e por isso, não se sabe qual foi a causa do incêndio. Os moradores da casa ao lado, também incendiada, suspeitam que tenha sido provocado por um curto circuito.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

– A minha filha chegou em casa e disse "mãe, tá saindo fumaça da casa da tia" e eu pensei que era bobagem. Quando vi, estava pegando fogo e saindo muita fumaça, mas só no teto da casa. Eu até tentei pegar alguma coisa, mas não deu pra salvar nada. Conseguimos tirar os cachorros para fora e um morreu. Os gatos eu acho que fugiram, a gente não sabe para onde – lamenta Eliane Jovanovichs, dona de casa, 37 anos.

A cena entristeceu os moradores das casas, vizinhos e familiares, que moram por perto e choraram ao ver a destruição. Na tarde desta quarta-feira a perícia esteve no local e a origem do incêndio deve ser investigada pela 2ª Delegacia de Polícia.

AJUDA

Como as famílias das três casas perderam tudo, qualquer ajuda é bem-vinda. Quem quiser ajudar com materiais de construção, roupas, cobertas, móveis e até mesmo alimentos, pode entrar em contato pelos telefones (55) 99202-8208, (55)98465-3564, (55) 98423-4290 ou (55) 99217-2728.