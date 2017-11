Idoso morre em acidente na BR-287

Trânsito 14/11/2017 | 14h30 Atualizada em

Um idoso, de 78 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, na BR-287, em Unistalda. Lauro Garcia Belmonte era o motorista de uma Hilux, que acabou se envolvendo em um capotamento, na altura do quilômetro 436 da rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Além de Belmonte, havia a passageira no veículo, uma mulher de 69 anos, que não teve a identidade informada pela polícia, também ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada em estado grave para atendimento no Hospital de Caridade de Santiago, mas não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Hilux com placas de Unistalda trafegava no sentido Itacurubi-Santiago, quando saiu de pista, na altura do quilômetro 436, em Unistalda, e capotou.

O velório de Belmonte será realizado a partir de hoje à noite, na Capela Municipal de Itacurubi, e o sepultamento será na quarta-feira, também em Itacurubi.