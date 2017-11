Idoso morre após cair de telhado em Cruz Alta

Região 08/11/2017 | 14h00 Atualizada em

Um idoso de 64 anos morreu após cair de um telhado na manhã desta quarta-feira, em Cruz Alta. O caso aconteceu por volta das 8h30min.

De acordo com a Polícia Civil, Vilmar dos Santos Goulart era servidor da prefeitura e fazia reparos no forro da antiga estação férrea do município, quando caiu de uma altura de cerca de quatro metros. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A prefeitura publicou uma nota em seu site, decretando luto oficial de três dias:

"A Administração Municipal lamenta profundamente o falecimento do funcionário Vilmar dos Santos Goulart, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 8, na antiga Estação Férrea, hoje Centro de Convergência, popularmente conhecido como Amarelão quando ele realizava serviço de manutenção no telhado do prédio. Será decretado luto oficial de três dias. Vilmar prestou serviço de carpinteiro durante 43 anos na secretaria de Obras e era um funcionário querido e admirado por todos os colegas, sempre auxiliando aqueles que precisassem e transmitindo seus conhecimentos aos mais novos. Aos seus 64 anos de idade, deixa esposa e quatro filhos. A Prefeitura está prestando toda a assistência e solidariedade aos familiares nesse momento de dor. "

Goulart será velado nas capelas da Funerária Planalto, em Cruz Alta, e o sepultamento acontece às 10h desta quinta-feira no Cemitério Municipal.