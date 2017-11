Idoso morre afogado no interior de São Gabriel

Região 16/11/2017 | 11h50 Atualizada em

Um idoso de 81 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, no interior de São Gabriel. Ele foi identificado como Walmyr da Silva.

De acordo com a Polícia Civil, Silva estava pescando com o genro em um banhado próximo à BR-290. Pouco antes das 20h, ele desapareceu. O genro acionou o Corpo de Bombeiros, que localizou o corpo do idoso por volta da meia-noite, caído no banhado.

Silva será velado no início da tarde desta quinta-feira, na Capela 3 do Hospital de Caridade, em Santa Maria. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Santa Rita.