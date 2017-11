Idoso é morto a facadas dentro de casa 

Cacequi 07/11/2017 | 08h04 Atualizada em

Um idoso, que faria 75 anos nesta terça-feira, foi morto a facadas na noite de segunda-feira, no interior de Cacequi. Crime aconteceu na localidade de Vila do Saicã, por volta das 22h30min.

Homem é morto a facadas em Santana da Boa Vista

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Laci Borges Dorneles, estava na casa onde morava quando a sua filha teria chegado pedindo socorro porque o marido a teria ameaçado com uma faca. Em seguida, o genro do idoso, de 62 anos, teria ido até a residência, armado com um facão, e esfaqueado Dorneles.

O idoso chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Rosário do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Enquanto a vítima era socorrida, o suspeito fugiu em um carro. Ele ainda não foi localizado.