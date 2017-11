Homem é preso por estupro da neta e da filha da namorada

Santa Maria 18/11/2017 | 10h45 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira pelo estupro de duas meninas, de 5 e 6 anos. As crianças são neta e filha da namorada do homem.

O caso começou a ser investigado há cerca de duas semanas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPPA) depois que a mãe e avó das meninas buscou a polícia para relatar que elas tinham contado que estavam sendo vítimas de violência por parte do homem.

As crianças foram ouvidas e confirmaram o depoimento da mulher. A polícia ainda aguarda o laudo pericial para saber se houve ou não conjunção carnal. A violência aconteceria na casa do homem, que tinha uma relação bem próxima com as crianças.

O homem foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.