Homem é morto a facadas em Santana da Boa Vista 

Um homem, de 36 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo na localidade de Serra dos Vargas, interior de Santana da Boa Vista.

Por volta das 6h de domingo o homem foi encontrado, já sem vida, com duas marcas de facadas, uma nas costas e outra na barriga. A vítima foi identificada como Rodrigo Maidana Afonso. Populares que o encontraram morto acionaram a Brigada Militar e o Samu, mas ele já estava sem vida quando os policiais e o socorro chegaram ao local.

O delegado Fabrício de Santis Conceição, que investiga o caso, acredita que o crime tenha acontecido na madrugada e conta que já tem um suspeito para o crime e que ele deve se apresentar, na delegacia de Caçapava do Sul, nesta terça-feira. Até agora ainda não se sabe qual foi a motivação do crime:

– Já instauramos o inquérito policial, já ouvimos testemunhas e o autor das facadas vai se apresentar, com o advogado, na delegacia. Aí vamos ouvir a versão dele e saber a motivação – explica o delegado.

Rodrigo foi enterrado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Tupanciretã, onde nasceu. De acordo com o cunhado,José Pedroso, ele é pai de quatro filhos e deixou a cidade há cerca de 9 meses para trabalhar como operador em um armazém de sementes, em Cachoeira do Sul. Ele foi encontrado morto em uma das fazendas onde trabalhava.

– A gente ainda não entendeu e nem sabe muito bem o que aconteceu. Ele saiu da fazenda onde estava para ir jantar com um casal, em outra fazenda e quando voltou que teria acontecido isso. Era um cara humilde, engraçado, festeiro, nunca tinha se envolvido em briga – explica o cunhado.