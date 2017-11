Homem é baleado durante discussão

Santa Maria 03/11/2017 | 08h06 Atualizada em

Um homem, de 35 anos ficou ferido após uma discussão com outros dois homens no fim da tarde desta quinta-feira, em Santa Maria. Ele foi agredido e baleado, por volta das 19h30min.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a vítima teria sido chamada na Rua Vinte de Janeiro, no Bairro Divina Providência, para intervir em uma briga entre familiares. Ao chegar no local, ele foi agredido com socos e atingido por um disparo de arma de fogo no pé. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Unimed.

A dupla suspeita de desferir o soco e o tiro fugiu em dois carros. Eles não foram localizados.